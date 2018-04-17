У Вірменії опозиція оголосила "оксамитову революцію"

Лідер парламентської фракції "Елк" і глава партії "Громадський договір" у Вірменії Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції". Про це він заявив у вівторок, 17 квітня, під час виступу на площі Франції, повідомляє вірменське інформаційне агентство Новини-Вірменія.

"Офіційно заявляю, у Вірменії склалася революційна ситуація, і я сьогодні оголошую про початок народної, мирної, "оксамитової" революції", - заявив Пашинян.

За його словами, зараз у багатьох містах Вірменії (Гюмрі, Ванадзорі та Іджевані) відбуваються акції протесту. Він висловив думку, що необхідно "продовжувати боротьбу" і діяти за принципом "відкритих рук", виключити будь-яке застосування сили щодо сил правопорядку, але при цьому паралізувати роботу всіх держструктур.

"Ми зараз проведемо ходу до будівель державних структур для блокування їхньої роботи, будемо проводити сидячі страйки всередині або зовні будівель", - закликав він.

Відзначимо, що наразі відбувається спеціальне засідання парламенту, де має відбутися голосування за кандидатуру прем'єр-міністра Вірменії.

Нагадаємо, учасники акцій протестують проти кандидатури на посаду прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, екс-президента Вірменії, і внесення змін до Конституції.

В Єревані акція протесту почалася через конституційну реформу, згідно з якою було змінено форму правління, і країна замість президентської республіки стала парламентською. Ключовою персоною в країні стає прем'єр-міністр, на посаду якого претендує екс-президент Серж Саргсян. Саме через його дії та його кандидатуру почалися протести.

16 квітня відбулися зіткнення між поліцією і протестувальниками, внаслідок яких постраждали 46 людей, серед яких Нікол Пашинян і 6 правоохоронців. Сьогодні за адміністративні порушення було затримано 29 мітингувальників. Крім того, правоохоронці пригрозили застосувати спецтехніку для розгону людей.

Додамо, що при цьому голова Єреванського геополітичного клубу Арман Бошян заявляє, що протестний рух незабаром зійде нанівець. Про це повідомляє інформаційне агентство Sputnik-Вірменія. За його словами "людей недостатньо, основна маса народу розчарована, у владній еліті розколу немає, як і довіри до опозиції".