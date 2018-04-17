Війна буде повторюватися до тих пір, поки питання про неї буде вирішуватися не тими, хто помирає на полі бою.
Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

У Вірменії парламент обрав Сержа Саргсяна прем'єром

17 квітня, 2018 - 16:26
Фото: прес-служба президента РА

Парламент Вірменії у вівторок, 17 квітня, обрав Сержа Саргсяна прем’єр-міністром країни. "За" проголосували 73 парламентарі з 97, повідомляє УНН.

Засідання парламенту Вірменії проходить в умовах, коли тисячі громадян перекривають вулиці Єревана, протестуючи проти обрання Сержа Саргсяна прем’єром. Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Саргсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.

Як повідомлялося раніше, лідер парламентської фракції "Елк" і глава партії "Громадський договір" у Вірменії Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції".

Джерело: УНН

Більше новин

Комітет ЄП закликав переглянути призначення генерального секретаря Єврокомісії
17 травня запустять сервіс дистанційного отримання довідок про розмір пенсій і зарплат
Ситник: НАБУ оголосить 4-й конкурс на вакантні посади детективів
Порошенко підписав звернення до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії УПЦ
У Львові заклали капсулу будівництва меморіалу Героям Небесної Сотні
Порошенко збирає голів фракцій для обговорення створення єдиної української православної церкви, - ЗМІ

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 