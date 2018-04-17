У Вірменії парламент обрав Сержа Саргсяна прем'єром

Парламент Вірменії у вівторок, 17 квітня, обрав Сержа Саргсяна прем’єр-міністром країни. "За" проголосували 73 парламентарі з 97, повідомляє УНН.

Засідання парламенту Вірменії проходить в умовах, коли тисячі громадян перекривають вулиці Єревана, протестуючи проти обрання Сержа Саргсяна прем’єром. Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Саргсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.

Як повідомлялося раніше, лідер парламентської фракції "Елк" і глава партії "Громадський договір" у Вірменії Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції".