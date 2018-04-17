У зоні АТО за день бойовики 21 раз обстріляли позиції ЗСУ

У зоні проведення антитерористичної операції станом на 18:00 17 квітня зафіксовано 21 обстріл українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Так, внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

"Агресор продовжує застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю. Зокрема на Луганському напрямку із забороненої 152 мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Зайцевого. Крім цього, із 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького, а з великокаліберних кулеметів - по захисниках Луганського", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, агресор обстріляв українські позиції в районі Гнутового, Новотроїцького, Авдіївки та Шахти "Бутівка", застосував озброєння БМП під Павлополем.

"Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші позиції поблизу Водяного, а з стрілецької зброї - в районі Опитного та Широкиного", - додають у прес-центрі.

Раніше повідомлялося, що в зоні АТО за минулу добу, 16 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 52 обстріли, в результаті чого загинув один український військовий.