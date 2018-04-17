Україна дозволить виведення військ РФ з Придністров'я через свою територію

Україна згодна на виведення російських військ і озброєнь з Придністров'я через свою територію.

Про це заявив спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський під час круглого столу у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Одним із рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року було виведення російських військ з Придністров'я. І тоді вже Україна дала згоду на використання своєї залізниці і повітряного простору для виведення російських військ. Так що це питання було відпрацьоване... Наша позиція є незмінною, територію ми надамо. Ми забезпечимо безперешкодне і безпечне вивезення російських військ і боєприпасів з території Придністров'я, як тільки Росія почне це робити, принаймні висловить готовність", - наголосив Крижанівський.

Водночас він констатував, що Росія на сьогодні не готова це зробити, і нагадав, що віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін позавчора написав на своїй сторінці у Facebook, що Москва цього робити не буде, оскільки це може дестабілізувати ситуацію навколо конфлікту, а російські політики в Думі посилались на нестабільну ситуацію в Україні, що не сприяє вивезенню боєприпасів через її територію.

"Тобто немає у Росії готовності виводити свої війська. І вони будуть чіплятися за будь-що і шукати нові причини", - зазначив спецпредставник України.

Крижанівський поінформував, що сьогодні готується бачення молдовської сторони статусу Придністровського регіону в рамках Республіки Молдова. Він висловив сподівання, що підготовка цього документа буде завершена до кінця року і він буде розглянутий придністровською стороною.

"Наприкінці цього року ми можемо сподіватися, що будуть підготовлені певні пропозиції і вони будуть передані керівництву так званого Придністров'я. Я говорив з так званим президентом Придністров'я Красносельським, він готовий, як тільки отримає, розглянути документ. Це вже прогрес, оскільки раніше навіть мова не йшла про те, що вони готові розглядати будь-який статус у рамках Молдови. Цей жест говорить про певні позитивні зрушення у переговорному процесі. Тобто можна очікувати, що якісь зрушення наприкінці року вже можуть бути", - сказав дипломат.

Раніше прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп на 11-му Київському безпековому форумі заявив, що Молдова сподівається на досягнення домовленостей з Україною щодо виведення російських військ і озброєння з Придністров'я через українську територію.