"Укрзалізниця" повідомляє про зміни графіку руху поїздів за київським напрямком

В Україні у зв’язку з проведенням капітального ремонту на станції "Миронівка", змінився графік руху поїздів за київським напрямком. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця" на сторінці в Facebook.

Так, змінюється час прибуття швидкісних поїздів № 739 Кривий Ріг – Київ, № 733 Покровськ – Київ на станцію Київ – Пасажирський. Крім того, швидкісний поїзд № 736 Київ – Запоріжжя відправлятиметься з Києва майже на годину раніше від стандартного часу відправлення.

Швидкісний поїзд № 736 Київ – Запоріжжя з 24 по 27 квітня відправлятиметься зі станції Київ – Пасажирський раніше, а саме о 13:32 замість 14:47.

Крім того, з 24 по 27 квітня швидкісний поїзд № 739 Кривий Ріг – Київ прибуватиме до Києва о 13:08 замість 11:52, а швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 733 Покровськ – Київ прибуватиме до столиці о 14:14 замість 12:51.