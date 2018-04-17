В Єревані десятки тисяч людей протестують проти обрання Саргсяна на посаду прем'єра

У центрі Єревану (Вірменія) на площі Республіки зібралися десятки тисяч людей, незгодних з обранням Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. Про це у вівторок, 17 квітня, повідомляє Newsam.

Один з організаторів акцій протесту опозиційний депутат Нікол Пашинян заявив, "що в країні склалася революційна ситуація". Пашинян закликав всіх, хто знаходиться на площі Республіки, продовжувати завтра акцію громадянської непокори - блокувати державні установи, перекривати рух на автомагістралях.

Поліція заблокувала проспект Баграмяна, який примикає до площі, загородженнями із колючого дроту, встановила світлозвукові гранати.

За даними поліції, з ранку 17 квітня після зіткнень з правоохоронцями були затримані 80 учасників акції протесту, серед яких багато студентів.

Нагадаємо, колишній президент Вірменії Серж Саргсян був обраний прем'єр-міністром на спеціальному засідання парламенту. Кілька днів у Єревані тривають акції протести, учасники яких виступають проти висунення Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. Після конституційної реформи у країні основна влада перейшла від президента до прем'єра.