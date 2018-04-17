Вінницькі активісти презентували сайт-викривач прихованих статків депутатів

Відкриту базу даних з аналізом моніторингу декларацій депутатів місцевих рад Вінницької області презентували 17 квітня представники ГО «Автомайдан Вінниччини». Сайт «Слуги народу» містить інформацію про діяльність обранців, активні посилання на дані про їхню політичну діяльність, автобіографію тощо. На сьогодні ресурс у стадії наповнення, як кажуть громадські активісти, інформація додаватиметься поступово, щоб до наступних місцевих виборів, які заплановані через 2,5 роки, виборці мали повну інформацію про свого кандидата і зробити правильний вибір.

«Політики нерідко розраховують на коротку електоральну пам’ять виборців, тому зазвичай починають працювати на округах за півроку до наступних виборів. Увесь інший час частина з них використовують депутатські повноваження для вирішення власних питань та отримання привілеїв, пільг, отримання замовлень для власного бізнесу від органів місцевого самоврядування. Саме тому ГО «Автомайдан Вінниччина» протягом півроку працював над створенням сайту, де будуть зібрані дані про усіх депутатів місцевих рад Вінницької області та їхню діяльність протягом останньої депутатської каденції. Невідповідність стилю життя заповненій е-декларації, конфлікт інтересів та використання депутатських повноважень у особистих цілях – усе це буде розміщено на сайті, який ми створили», – прокоментувала голова правління ГО «Автомайдан Вінниччини» Таїса Гайда.

На сайті розміщена картотека на кожного депутата, куди вносяться виявленні активістами невідповідності у задекларованому майні та справжніх статках. Також містяться журналістські розслідування, які стосуються депутатів, відео та аудіофайли їхніх коментарів-пояснення. Активісти обіцяють зібрати всі відомості про обранців до кінця поточного року. А щоб ресурс не зламали проплачені вітчизняні хакери, його хост розмістили в Нідерландах.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора