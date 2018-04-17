Японські трейдери не можуть розрахуватися за алюміній компанії "Русал" через санкції США

Японські сировинні трейдери звернулися до російської компанії "Русал" з проханням припинити відвантаження алюмінію через введення санкцій США, які зробили оплату за контрактами неможливою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

6 квітня Сполучені Штати ухвалили серйозні санкції проти семи російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють чи контролюють, кажучи, що вони беруть участь у "злочинній діяльності" РФ по всьому світу. Сюди входив Олег Дерипаска і його компанія "Русал", акції якої брали участь у торгах на Гонконгзькій фондовій біржі.

Японські покупці занепокоєні збільшенням цін на придбання алюмінію майже у 5 разів.

"Ми хочемо, щоб компанія "Русал" припинила постачання алюмінію за нашими контрактами, оскільки ми не можемо здійснити платіж у доларах США, і ми не хочемо ризикувати, адже у такому випадку США стануть мішенню вторинного санкціонування", - повідомило агентству джерело у японській компанії, яке не розкривається.

"Русал" у Москві відмовився коментувати цю інформацію, зазначає агентство.

Серед японських клієнтів компанії "Русал" - Mitsubishi Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp та Mitsui & Co. Компанії Mitsubishi, Marubeni та Mitsui відмовилися коментувати інформацію. У компаніях зазначили, що вони не обговорюють конкретні комерційні угоди.

"Ми проводимо внутрішні дискусії щодо того, які дії потрібно вжити", - заявив прес-секретар компанії Sumitomo. Торговельний дім також обговорює з клієнтами можливість використання альтернативних матеріалів, сказав він.

Як повідомляє Японська алюмінієва асоціація, Японія купує близько 300 тисяч тонн рафінованого алюмінію з Росії, що складає близько 16 відсотків загального імпорту країни.

"Керівництво компанії "Русал" звернулось з проханням припинити розрахунки одразу після того, як санкції США почали діяти, оскільки вони не мають доступу до рахунків у доларах США", - повідомило агентству джерело серед сировинних трейдерів Японії.

Джерело також повідомило, що російська компанія все ще намагається знайти спосіб продовжувати справу з клієнтами в Японії і шукає альтернативні способи врегулювання.

Очікується, що це буде складно, оскільки більшість японських компаній користуються місцевими банками, які побоюються щодо ведення будь-якого бізнесу з компаніями, які потрапили до списку санкцій США.

"Санкції стали загальним сюрпризом, і ми перебуваємо в майже панічній ситуації", - повідомили у іншій торговій компанії.

Проте інші джерела заявили, що японські покупці швидко зможуть врегулювати ситуацію і відмовитись від алюмінію “Русалу” на користь металу з Австралії, Близького Сходу, Малайзії та Індії, хоча забезпечення альтернатив для спеціалізованої продукції з доданою вартістю буде важче.