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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

ЄС подав до СОТ скаргу щодо митної політики США

17 квітня, 2018 - 13:11
Фото Reuters

Євросоюз у вівторок, 17 квітня, подав скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) через запроваджені Сполученими Штатами Америки спецмита на імпорт сталі та алюмінію.

Європейський Союз, "маючи значний інтерес у якості експортера", просить проведення якнайшвидших консультацій із США, йдеться в заяві Євросоюзу на сайті СОТ.

Про це повідомляє Reuters.

Брюссель бажає роз'яснень щодо запроваджених США заходів та опрацювання шляхів свого захисту в рамках угод СОТ.

"Європейська комісія наполягає на отриманні повного і безумовного звільнення від оголошених мит на сталь та алюміній", - цитує агенція AFP джерело в Єврокомісії.

Раніше зі скаргою на рішення Трампа до СОТ звернувся і Китай.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав розпорядження про введення ввізних мит на сталь і алюміній в 25% і 10% відповідно, поклавши початок нової протекціоністській політиці США і породивши страхи торговельної війни. При цьому, як заявив Білий дім, США допускають виключення з нових мит у випадку Канади, Мексики, а також інших країн, які переконають США, що їх продукція "більше не загрожує національній безпеці".

Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). На початку квітня Китай звернувся до СОТ з проханням врегулювати митну суперечку зі США за допомогою арбітражу.

Повідомлялося також, що, як заявив Трамп, що для скасування мит на імпорт сталі і алюмінію, перший крок повинна зробити Європа та відмовитися від мит на ввезеня американських товарів.

Джерело: День

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