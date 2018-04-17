Збройні сили Латвії отримають від США безпілотні системи на понад $3 млн

Національні збройні сили Латвії у наступному році планують отримати безпілотні літальні апарати вартістю понад 3 млн доларів у рамках фінансової допомоги США. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони Латвії, передає "ЄП".

У рамках програми оборонного фінансування США для іноземних держав армія Латвії отримає три безпілотні системи RQ-20A Puma компанії AeroVironment для розвитку можливостей спостереження і розвідки.

Нагадаємо, збройні сили Латвії протягом 2018-19 років також отримають від США 62 тактичні транспортні засоби - невеликі легкі автомобілі високої прохідності для пересування по бездоріжжю. У рамках різних програм військової підтримки США надають Латвії допомогу вже більше 20 років, поставляючи її армії засоби зв'язку, прилади нічного бачення і транспортні засоби.

Раніше повідомлялося, що президент Латвії Раймонд Вейоніс назвав заплановані Росією ракетні стрільби є демонстрацією сили і певною мірою провокацією і проти Латвії, і проти НАТО з метою з'ясувати їхню реакцію.