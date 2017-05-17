Автори фільму про АТО «У полі» представили Держкіно готову стрічку

Дебютну короткометражку режисера Олександра Шкрабака «У полі» представили у Державному агентстві з питань кіно. Стрічка розповідає історію батька, який вирушає в зону АТО на пошуки свого загиблого сина. Продюсерами стали Юлія Чернявська і Олег Щербина, -йдеться на сайті агентства.

Виробництво стрічки здійснила компанія Fresh Production Group за державної підтримки, яка становить 1 млн грн.

“Україна, сьогодення. Війна. Батько дізнається про загибель сина. Тіло залишилось на території, контрольованій сепаратистами. Щоб знайти і повернути тіло сина додому, батько відправляється у зону бойових дій...”, - йдеться у анонсі фільму.

Кінопроект став одним із переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно. Зйомки фільму проходили у Київській області. Оператор – Євген Козеко. Головні ролі у стрічці виконали Василь Баша та Юрій Одинокий.

Прем’єра фільму «У полі» відбудеться восени цього року.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли про два українських фільми, які будуть представлені у програмі Каннського кінофестивалю.