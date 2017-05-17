Безвіз набуде чинності у ніч з 10 на 11 червня, - Єлісєєв

Очікується, що безвізовий режим для України в країни ЄС де-факто і де-юре набуде чинності у ніч з 10 на 11 червня. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв у Страсбурзі після підписання закону про безвізовий режим для українців.

"В ніч з 10 на 11 червня ми очікуємо, що безвізовий режим де-факто і де-юре набуде чинності, наші громадяни зможуть на основі біометричного закордонного паспорта подорожувати", - заявив Єлісєєв.

За словами Єлісєєва, Україні потрібно не зупинятися на досягнутому і поступово інтегруватися в економіку ЄС через угоду про асоціацію.

"Ми не повинні зупинятися на цьому, тому що у нас попереду ще багато завдань в плані європейської інтеграції. Адже цілі інтеграції в ЄС ніхто не знімав, але шляхом не абстрактної, а практичної, секторальної інтеграції через угоду про асоціацію ми входимо у внутрішній ринок ЄС, через підписання документів про безвіз ми поступово інтегруємося у простір свободи, безпеки юстиції ЄС", - заявив Єлісєєв.

Нагадаємо, сьогодні у Страсбурзі Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії підписання законодавчого акту про скасування українцям візових вимог для короткострокових подорожей до країн ЄС та Шенгенської зони.