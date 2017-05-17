Діти переселенців зможуть безкоштовно харчуватись в школах та ВНЗ

Верховна Рада має намір забезпечити безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб в школах і вищих навчальних закладах.

За прийняття за основу законопроекту №3459-1 проголосували 226 депутатів, передає Еспресо.TV.

Зокрема діти із зони АТО, які навчаються в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах незалежно від форми власності забезпечуються безкоштовним харчуванням в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Крім того, діти грудного віку та другого року життя, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно.

У пояснювальній записці зазначено, що для втілення проекту потрібно запланувати приблизно 323 млн грн видатків з держбюджету. Орієнтовна вартість харчування однієї дитини становить 10 грн.