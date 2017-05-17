Група озброєних напала на державний телеканал в Афганістані

Сьогодні зранку у Джелалабаді, Афганістан, група озброєних чоловіків увірвались до приміщення державного телерадіоканалу, після чого розпочали стрілянину. Як заявляють свідки, група прибула на місце у легковому автомобілі. Поки що нема інформації про жертв серед працівників каналу, двох нападників застрелили, передає DW.

Один з нападників увійшов всередину офісу, тоді як інші зайняли позиції біля головного входу, щоб відбиватись від представників органів безпеки, інформує dpa. За даними AFP, двох нападників застрелено, ще один з них досі перебуває у приміщенні телерадіокомпанії, де на час нападу перебувала невстановлена кількість журналістів та інших працівників. Про жертви наразі не повідомляється, також не надходило інформації про взяття відповідальності за атаку якимось радикальним угрупованням.

За даними ООН, станом на середину травня в Афганістані понад 91 тисяча осіб стали біженцями через складну ситуацію з безпекою, причиною чого є діяльність радикального ісламістського угруповання "Талібан" та терористичного угруповання "Ісламська держава" на території країни. Кількість біженців у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року зменшилась на 40 відсотків. Загалом у 2016 році понад 660 тисяч афганців стали вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, НАТО надає рішучу підтримку в Афганістані, куди спрямовані істотні ресурси для підготовки афганської національної армії.