Місту Донецької області пообіцяли 30 млн грн за повну українізацію

Перше місто Донецької області, яке повністю перекладе всі покажчики і рекламні вивіски на українську мову, отримає 30 млн гривень на розвиток міста. Такий конкурс серед мерів Донеччини ініціював глава Донецької ОВЦА Павло Жебрівський, повідомляє ІА «Вчасно».

Умовою конкурсу є повна зміна всіх покажчиків, об'єктів топоніміки та рекламних написів. У прифронтовому Покровську вже заявили про готовність замінити усі інформаційні покажчики в місті.

«Питання непросте, тому що є торгові марки російською мовою, є ті, хто просто не бажає що-небудь міняти, але більша частина наших жителів, думаю, буде не проти, досить їх підтримати і фінансово простимулювати, - зазначив міський голова Руслан Требушкін.

Для реалізації проекту в Покровську планують підключити громадськість.

«Українізація неминуча, і чим раніше і більш плавно вона відбуватиметься, тим простіше її сприйме місцеве населення, - розповідає активіст, представник громадської організації «Український патріотичний Рух Донбасу» Дмитро Лисенко. - Думаю, такі заходи потрібно було приймати відразу після завершення процесу декомунізації в місті».

Сьогодні міська влада зустрінеться з місцевими підприємцями, щоб визначити подальший обсяг робіт.

Заміна вивісок на міських установ і підприємствах буде відбуватися за рахунок коштів місцевого бюджету.

Також планується пайова участь міста і місцевих підприємців в разі витратних робіт.

Чи будуть нові вивіски виконані тільки на українській мові або продубльовані ще англійською - в Покровську ще не вирішили.

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