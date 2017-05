NASA представило відео карликової планети Церера, найближчої до Сонця і найменша серед відомих карликових планет Сонячної системи, яка розташована в поясі астероїдів, передає NASA.

Ролик змонтований зі знімків, зроблених 29 квітня 2017 року станцією Dawn, коли вона перебувала між карликовою планетою і Сонцем на відстані близько 20 тисяч кілометрів від поверхні Церери.

Автоматична станція Dawn отримала серію унікальних фотографій поверхні Церери, підсвічених Сонцем, які дозволили вченим вперше побачити сонячну сторону карликової планети і вивчити розміри пилинок її ґрунту.

From a position between the sun and Ceres, @NASA_Dawn craft viewed the planet's Occator Crater, its brightest area: https://t.co/7GqBXWgChd pic.twitter.com/o0h55AsfPW

— NASA (@NASA) May 17, 2017