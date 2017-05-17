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NASA представило відео карликової планети Церера

17 травня, 2017 - 16:28

NASA представило відео карликової планети Церера, найближчої до Сонця і найменша серед відомих карликових планет Сонячної системи, яка розташована в поясі астероїдів, передає NASA.

Ролик змонтований зі знімків, зроблених 29 квітня 2017 року станцією Dawn, коли вона перебувала між карликовою планетою і Сонцем на відстані близько 20 тисяч кілометрів від поверхні Церери.

Автоматична станція Dawn отримала серію унікальних фотографій поверхні Церери, підсвічених Сонцем, які дозволили вченим вперше побачити сонячну сторону карликової планети і вивчити розміри пилинок її ґрунту.

Нагадаємо, фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) повідомили, що перший пілотований космічний корабель на Марс планується запустити в 2030 році.

Джерело: УНН
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