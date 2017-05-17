Очний допит Януковича на території РФ буде ефективним для слідства, - ГПУ

У департаменті спец розслідувань Генпрокуратури вважають, що очний допит Януковича на території РФ створить більш благополучну атмосферу для того, щоб обвинувачений у розстрілах на Майдані проговорився. У Кремлі ж, побоюються, аби підсудний не наговорив у суді зайвого, передає Укрінформ.

"Для того, щоб почути певні речі, максимально дати Януковичу виговоритися — так. Я взагалі готовий слухати Януковича уважно, не перебиваючи, годинами, навіть днями. Але тільки щоб надалі була можливість перевірити сказане ним, поставити конкретні питання по суті свідчень і на основі вже наявних у справі доказів. І ось тут виникають нюанси...", - зазначив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Олексій Донський.

Донський зазначив, що на території України у прокурора і слідчого достатньо повноважень, щоб забезпечити належну процедуру допиту і припинити будь-які порушення закону: "Наприклад, зробити зауваження адвокату, якщо він зриває слідчу дію, що перетворює його в шоу, як це було під час відеодопросу "Ростов-на-Дону—Київ". Кілька зауважень, останнє попередження, і Януковичу пропонують запросити іншого захисника".

Він зазначає, що відсутні гарантії, що російські правоохоронці забезпечать належне проведення допиту екс-президента України в Росії. "Ані Янукович, ані російська влада не зацікавлена в такій ситуації: Янукович може сказати щось зайве. Звідси і епатаж його захисника по ходу відеоконференції. На тлі зразково бездоганної поведінки ростовського судді комусь треба було зривати небезпечні питання, щоб зорієнтувати клієнта: пора вимовляти чергове "не знаю" або "не пам'ятаю", - сказав прокурор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Оболонський райсуд опублікував повістку Януковичу.