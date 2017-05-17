Оприлюднені суми коштів, які знадобляться українцям для подорожі в Європу

Оприлюднено карту Європи з інформацією про вимоги окремих країн до мінімальної суми коштів, які потрібно мати з собою під час перетину кордону, а також документів, які можуть слугувати підтвердженням наявності засобів для існування, передає представництво ЄС в Україні.

Так, на спеціальному сайті під назвою "Подорожуй відповідально" розміщена карта Європи, де можна дізнатися базову суму необхідних коштів для перебування в країні.

Для отримання більш детальної інформації потрібно перейти за посиланням, яке також з’являється після кліку.

Норвегія – 500 норвезьких крон, тобто 1580 грн;

Фінляндія – 30 євро на день (880 грн);

Швеція – 47 євро на день (1370 грн);

Естонія – 86 євро на день (2,5 тис. грн);

Латвія – 14 євро на день (400 грн);

Литва – 40 євро на день (1100 грн);

Нідерланди – 34 євро (1000 грн);

Польща – 300 польських злотих (2 тис. грн) перебування до трьох днів, 100 польських злотих (800 грн) на день, якщо перебування понад 3 дні;

Німеччина – 45 євро на день (1300 грн);

Бельгія - 45 євро (1300 грн) – іноземці, які зупинились у приватних осіб. 95 євро (2,8 тис грн)– іноземці, які зупинились у готелі;

Люксембург - мінімальна сума коштів визначається індивідуально;

Чехія – 40 євро (1100 грн) на день до 30 днів;

Словаччина - 56 євро на день (1600 грн);

Франція - 32,50 євро (1000 грн)– особи, які мають підтвердження наявності житла. 120 євро (3500 грн) – особи, які не можуть підтвердити наявність житла;

Швейцарія – 91 євро(2600 грн), 27 євро (780 грн) – для студентів;

Ліхтенштейн - 91 євро(2600 грн), 27 євро (780 грн) – для студентів;

Австрія – на індивідуальній основі;

Словенія – 70 євро (2 тис. грн), 35 євро (1 тис. грн) для неповнолітніх у супроводі батьків;

Угорщина – 3 євро (90 грн);

Італія – 269,60 євро (7,8 тис. грн) на одну особу на термін до 5 днів, для груп туристів менше;

Іспанія – 71 євро (2 тис. грн) на день;

Португалія - потрібно мати при собі суму у 75 євро (2,2 тис. грн), а також суму з розрахунку 40 євро (1100 грн) на день перебування;

Мальта – 48 євро на день (1400 грн);

Греція - 50 євро (1400 грн) на день, мінімум 300 євро (8,7 тис. грн) на 5 днів.

Нагадаємо, очікується, що безвізовий режим для України в країни ЄС де-факто і де-юре набуде чинності у ніч з 10 на 11 червня.