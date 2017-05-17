Переговори щодо Brexit мають розпочатися одразу після виборів у Британії, - Барньєр

Головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньєр заявив, що переговори між Європейським Союзом та Великою Британією про вихід країни з ЄС мають розпочатися одразу після виборів, які пройдуть в країні 8 червня.

Про це він сказав під час виступу в Європейському парламенті, повідомляє Euobserver.

"Ми хочемо укласти угоду з Великою Британією, а не проти Великої Британії", - зазначив Барньє.

Він заявив, що переговори мають початися "якомога скоріше, на наступний день після виборів".

За його словами, переговори мають закласти основу для майбутніх відносин, наголосивши на важливості впорядкованої угоди про вихід з ЄС. За його словами, нікому не варто недооцінювати наслідки, які матимуть ці переговори про вихід з ЄС, адже йдеться про 44-річну інтеграцію.

Водночас президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що країни ЄС мають намір уточнити переговорні позиції після безпосереднього початку переговорів та першого прогресу.

Говорячи про суть угоди, Туск наголосив, що її торгова частина не може надавати доступу до єдиного ринку. "Зрозуміло, що угода про вільну торгівлю між ЄС та Великою Британією, яку обрала Британія, навіть якщо буде амбітною та широкою, не може означати участі в єдиному ринку або його частинах", - сказав він.

Нагадаємо, високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що після виходу Британії з ЄС кількість держав-членів не буде обмежена цифрою 27.