Південна Корея попереджає про велику ймовірність військових зіткнень з КНДР

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін попередив про велику ймовірність військових зіткнень на кордоні з Північною Кореєю.

Про це повідомляє AFP.

Мун, який був приведений до присяги минулого тижня, попередив, що ракетні та ядерні програми Північної Кореї швидко прогресують.

"Я ніколи не потерплю провокацій та ядерної загрози від Північної Кореї", - сказав він під час зустрічі в Міноборони, закликавши військове керівництво затвердити оборонні заходи.

"Ми живемо в реальності, де існує висока ймовірність військових зіткнень" вздовж спірного морського кордону за межами західного узбережжя або уздовж сильно укріпленого сухопутного кордону, що розділяє країни, сказав він.

Нагадаємо, напередодні Південна Корея заявила, ракетна програма Північної Кореї прогресує швидше, ніж очікувалося.

Як відомо, нещодавно Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети за кілька днів після вступу на посаду нового президента Південної Кореї.

Джерела в американському уряді повідомили, що ракета Північної Кореї, яка була запущена 13 травня із західного району Кусон, впала на відстані приблизно 100 км (60 миль) від російського Владивостока.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила останні випробування балістичної ракети Північною Кореєю та погрожує ввести нові санкції за порушення вимог про припинення всіх ядерних випробувань.