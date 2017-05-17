Порошенко повідомив, коли розблокує російські сайти

Президент України Петро Порошенко перегляне рішення про блокування російських сайтів одразу після припинення російської агресії проти України.

Про це Порошенко заявив на прес-конференції з нагоди підписання ЄС безвізу з Україною, передає Еспресо.TV.

"Наші відповідні структури ретельно будуть займатися імплементацією зазначеного рішення. І я можу наголосити, що одразу же після припинення російської агресії проти України, одразу же, коли останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення", - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.