Посол США в ООН повідомила про розробку плану дій щодо Північної Кореї

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон спільно з Китаєм, Південною Кореєю і Японією розробляють план дій щодо КНДР.

За її словами, розглядається у тому числі і варіант з введенням санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому вона назвала лідера КНДР Кім Чен Ина "параноїком", який вважає, що мова нібито йде про плани повалення політичного ладу в КНДР або по фізичному усуненню Кім Чен Ина.

Хейлі підкреслила, що таких планів немає, і в ООН хочуть лише "миру на Корейському півострові".

Вона зазначила, що необхідно послати загальний сигнал КНДР, що вимагатиме припинити подібні дії, а також чинити дипломатичний, політичний та економічний тиск на Пхеньян.

Вона також пригрозила санкціями тим країнам, які можуть надавати підтримку КНДР.

"Якщо ви підтримуєте Північну Корею, то ви проти решти світової спільноти", - сказала диломат.

Крім того, за її словами, Росія повинна визначитися, чи вона підтримує КНДР, або ні.

Коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що слід припинити залякувати" КНДР, Хейлі сказала: "Цікаво чути, що вони говорять, що треба перестати залякувати Північну Корею. А що якщо Північна Корея залякує нас?".

"Росія сама також повинна бути стурбована, тому що це випробування балістичної ракети було сигналом Південної Кореї, це був сигнал Росії, це був сигнал Японії, і це було сигналом для нас", - сказала вона.

Нагадаємо, 14 травня КНДР здійснила запуск балістичної ракети неподалік від західного узбережжя. Ракета Hwasong-12 досягла висоти 2,1 км пролетіла 787 км і впала в 100 км від російського Примор'я.

Рада безпеки ООН засудила новий пуск балістичної ракети, здійснений КНДР, а також попередив про можливі заходи протидії подальших випробувань.