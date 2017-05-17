Прем'єр Чехії прийняв кандидатуру Пілні на посаду міністра фінансів

Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка прийняв кандидатуру екс-глави чеського філіалу Microsoft Івана Пілні на посаду нового міністра фінансів в середу, таким чином з’явився шанс, що країні вдасться уникнути урядової кризи. Про це повідомляє Reuters.

Кандидатуру Пілні запропонував нинішній міністр фінансів Андрей Бабіш, один із найбагатших людей країни, якого прем'єр Соботка звинувачує в ухиленні від сплати податків та домагається його відставки.

"Я очікую, що президент звільнить нинішнього міністра, коли повернеться з поїздки до Китаю у четвер, а потім призначить нового міністра", - сказав Соботка.

"На мою думку, це завершить скандал в урядовій коаліції", - сказав він журналістам після зустрічі з Пілні.

72-річний Пілні очолював чеський філіал Microsoft в 1990-х роках і зараз очолює комітет з економічних питань в нижній палаті парламенту.

Як відомо, 2 травня прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка оголосив про відставку уряду через підозрілі ділові махінації міністра фінансів та першого віце-прем’єра Андрея Бабіша.

Але згодом змінив рішення – Соботка заявив, що буде домагатися відставки Бабіша. За словами керівника чеського уряду, він вирішив змінити своє рішення після того, як президент Мілош Земан почав публічно трактувати Конституцію у власний спосіб.

Земан хотів, щоб у відставку пішов лише прем’єр, а решта членів уряду залишилися на своїх місцях.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво.