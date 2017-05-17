Проект пенсійної реформи передбачає компенсацію відсутності страхового стажу, - Гройсман

Прем'єр-міністр України запропонував проект пенсійної реформи, яка передбачає можливість компенсації відсутності страхового стажу. Крім того, передбачені зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію , передає Інтерфакс-Україна.

"Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для осіб, які мають страховий стаж 25 років. ...Є люди, які не мають стажу роботи. І це велика проблема. Такі люди матимуть можливість виходу на пенсію в 63 роки, а якщо у людей є менше 15 років стажу або 15, то, відповідно, 65. Змінюються лише вимоги до страхового стажу", - сказав прем'єр-міністр під час презентації проекту пенсійної реформи в Києві в середу.

В. Гройсман також зазначив, що проектом передбачено можливість компенсації відсутності страхового стажу. "Якщо ти не маєш кілька років до 25 років страхового стажу і не досяг 60 років, ти можеш це компенсувати шляхом внесків у Пенсійний фонд", - уточнив прем'єр.

Згідно з інформацією на сайті пенсійної реформи, стаж може бути компенсований не більше ніж на п’ять років. Сума за один рік стажу обчислюється шляхом множення страхового внеску з мінімальної зарплати на 12.