Питання підвищення пенсійного віку знято, - Шамбір

На сьогоднішній день питання підвищення пенсійного віку в Україні знято, в тому числі і з боку МВФ. Про це у ефірі Еспресо. TV розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

"На сьогоднішній день питання підвищення пенсійного віку в Україні знято, в тому числі і з боку МВФ. У законопроекті про пенсійну реформу немає підвищення пенсійного віку", - сказав Шамбір.

За його словами, з основними положеннями цього закону Міжнародний валютний фонд погодився.

Нагадаємо, сьогодні уряд схвалив законопроект "Про внесення змін до пенсійної системи України".