Рада ратифікувала угоду із Чехією про науково-технологічну співпрацю

Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво. Відповідний законопроект підтримали 227 народних депутатів, передає УНН.

Відповідно до угоди, науково-технологічне співробітництво між Україною та Чеською Республікою здійснюватиметься в таких формах: обмін науково-технологічною інформацією; обмін науковцями і фахівцями; проведення спільних семінарів, конференцій, виставок; підготовка науковців і фахівців у сфері технологій; спільне виконання наукових досліджень; спільна участь у міжнародних програмах.

Угода передбачає створення спільного комітету з питань науково-технологічного співробітництва для координації заходів, що здійснюватимуться в рамках цієї угоди.

Крім того, документ містить статтю стосовно захисту прав інтелектуальної власності, в якій чітко визначено, що договірні сторони забезпечуватимуть ефективну та адекватну охорону інтелектуальної власності фізичних та юридичних осіб.