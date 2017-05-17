Ряд провайдерів вже заблокував заборонені російські сайти

Ряд українських провайдерів вже почав блокування сайтів Російської Федерації, що потрапили під санкції. Зокрема, у користувачів виникають труднощі з доступом до сервісів "ВКонтакте", "Яндекс" і Mail.ru.

Без доступу до заборонених сайтів залишились абоненти "Київстар" і Vodafone. На мобільних телефонах не працюють також "Яндекс.Карти" і навігатор.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко перегляне рішення про блокування російських сайтів одразу після припинення російської агресії проти України.

У свою чергу, сьогодні набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.