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Валерія Новодворська, російський політик, публіцист, дисидент, правозахисниця

Ряд провайдерів вже заблокував заборонені російські сайти

17 травня, 2017 - 21:24
Фото Reuters

Ряд українських провайдерів вже почав блокування сайтів Російської Федерації, що потрапили під санкції. Зокрема, у користувачів виникають труднощі з доступом до сервісів "ВКонтакте", "Яндекс" і Mail.ru.

Без доступу до заборонених сайтів залишились абоненти "Київстар" і Vodafone. На мобільних телефонах не працюють також "Яндекс.Карти" і навігатор.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко перегляне рішення про блокування російських сайтів одразу після припинення російської агресії проти України.

У свою чергу, сьогодні набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

Джерело: День
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