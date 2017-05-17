Санкції на російські мережі знизять ризик кібератак з боку РФ, - РНБО

Під час “круглого столу” на тему “Нові санкції щодо країни-агресора: що далі?", керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО Валентин Петров заявив, що такі санкції зменшать рівень потенційних кібератак з боку Росії. Санкції проти російських виробників програмного забезпечення спрямовані на зменшення впливу країни-агресора на державний сектор економіки України, повідомляє Укрінформ.

“Санкції стосуються не програмних продуктів, а фізичних чи юридичних осіб. У даному випадку, якщо ми говоримо про ІТ-сферу, то це стосується розробників, поширювачів, фірм, які надають підтримку чи пов’язані з ІТ-індустрією. Чим це обумовлено? Звичайно, із загрозами у сфері безпеки. Питання №1 - коли розслідували атаки на фінансовий сектор, які відбулися у грудні минулого року, то виявилося, що на переважній більшості вражених машин було встановлено російське програмне забезпечення. Як кажуть класики за порєбриком: “Совпадение? Не думаю!”, - сказав він.

Представник РНБО зазначив, що російське ПЗ надає потенційну можливість несанкціонованого доступу. “Ми припускаємо, що російське програмне забезпечення, перш за все, надає потенційну можливість несанкціонованого доступу до інформації. Можливість надання шкоди цілісності, доступності та повноті інформації - це ще один аспект, пов’язаний з кібербезпекою”, - заявив Петров, коментуючи запровадження санкцій.

Нагадаємо, в Україні заборонять «Яндекс», «ВКонтакте», «Однокласники» та Mail.Ru, зараз ринок думає, як реагувати.