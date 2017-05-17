СБУ: Приватні компанії зможуть й надалі користуватись програмою 1С

Представник СБУ Юлія Лапутіна заявила, що приватний сектор зможе використовувати програму 1С, яка потрапила в український санкційний список.

Водночас, за її словами, використання цієї програми державними компаніями неприпустиме, повідомляє Громадське.

" Ми вже більше року попереджали щодо небезпеки надання персональних даних російським соціальним мережам. Стосовно 1С - вони монополіст ринку, бізнесу, буде незручно переходити, але всі оновлення йдуть через російські сервери, всі зібрані дані можуть бути використані для підриву української економіки. Для державних компаній її використання неприпустиме. Але ми не можемо змусити приватний сектор відмовитись", - зазначила Лапутіна.

Вона також додала, що наразі усі державні підприємства користуються цією програмою.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У списку санкцій 1228 фізичних осіб і 468 юридичних осіб.

Санкції передбачають блокування доступу до сервісів Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще ряду інших російських IT-компаній.

Також санкції торкнулися соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також сервісів Mail.ru.