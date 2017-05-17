"Шахтар" переміг "Динамо" у фіналі Кубка України з футболу

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 1:0.

Головний епізод гри трапився на 80-й хвилині, коли голкіпер гірників П'ятов вибив м'яч на половину поля "Динамо", Марлос прийняв його, пройшов уздовж штрафної, уникнув підкату від Шепелєва і точно пробив у дальню "дев'ятку" - 1:0. Після забитого гола Марлос розплакався.

Таким чином, гірники покладуть золоті медалі Прем'єр-ліги, завойовані раніше, у Кубок. Київське "Динамо", яке в 2017 році відзначає 90-річний ювілей з дня створення команди, поки так і не завоювало жодного трофея в цьому році.

Нагадаємо, що це вже 11-та кубкова звитяга донецького клубу за часів незалежності України. Він наздогнав "Динамо" за кубковими трофеями. А от за кількістю титулів у чемпіонаті України у киян залишається значна перевага (15), у "Шахтаря" - 10.

На шляху до нинішнього фіналу "Шахтар" здолав "Олександрію" (2:1), "Полтаву" (3:0 - технічна перемога) та "Дніпро" (1:0).

Динамівці обіграли луганську "Зорю" (5:2), "Нафтовик-Укрнафту" (1:0) і "Миколаїв" (4:0).