Слідство у справі “бурштинової мафії” завершено, справу передали до суду, – Луценко

Досудове слідство, що проводилось з метою розв’язання кримінальної справи про незаконний видобуток бурштину, здійснюваний так званою “рівненською мафією”, завершилось. Сьогодні справу передали до Печерського районного суду міста Києва. Про це на своїй сторінці у facebook заявив Генпрокурор України Юрій Луценко.

“Досудове слідство про Рівненську бурштинову мафію на чолі із екс-заступником обласного прокурора завершено. Справу передали до Печерського суду”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 представника "бурштинової мафії" притягнули до кримінальної відповідальності.