Сьогодні Порошенко у Страсбурзі візьме участь в остаточному затвердженні безвізу

У середу Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Європейського парламенту у Страсбурзі (Франція).

Про це повідомляє Укрінформ.

За програмою візиту, Глава держави візьме участь у підписанні президентом Європарламенту Антонію Таяні та послом головуючої в ЄС Мальти Яном Боргом законодавчого регламенту про перенесення України до переліку третіх країн, для громадян яких скасовуються візові вимоги для короткострокових подорожей до країн Євросоюзу (за винятком Великої Британії та Ірландії), а також до країн Шенгенської зони, включаючи Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

Підписання документа заплановане близько 16 години за Києвом.

Також Порошенко і Таяні проведуть зустріч та прес-конференцію.

Окрім цього, у Порошенка заплановані низка зустрічей з європейськими політиками, зокрема із президентом найбільшої в Європі Європейської народної партії Жозефом Долєм та головою його політичної групи в Європарламенті Мартіном Вебером.

Як очікується, після офіційного оприлюднення безвізовий режим для українських громадян набуде чинності 11 червня.