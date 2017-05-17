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Валерія Новодворська, російський політик, публіцист, дисидент, правозахисниця

Туск закликав членів ЄС бути неупередженим до Британії під час переговорів щодо Brexit

17 травня, 2017 - 15:51
Фото Reuters

Голова Європейської ради Дональд Туск закликав держави-члени ЄС бути неупередженими до Британії під час переговорів щодо Brexit.

Про це Туск сказав сьогодні в Європарламенті.

"Після референдуму в червні минулого року, ми - 27 членів ЄС - були єдині, послідовні, і продемонстрували солідарність один з одним. Те, що було і залишається найважливішим для мене - це те, щоб наша поведінка у цих переговорах показала Європейський Союз в кращому вигляді: з точки зору єдності, політичної солідарності та неупередженості стосовно Сполученого королівства", - заявив він.

За словами Туска, саме єдність 27 держав є найважливішою умовою для позитивного результату щодо Brexit.

Раніше Туск заявляв, що сварки і відсутність взаємоповаги можуть зробити переговори щодо виходу Британії з ЄС неможливими.

Нагадаємо, прем’єр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Євросоюз намагається втрутитися у результати виборів у Великій Британії, а деякі політики у Брюсселі роблять все для того, щоб переговори щодо Brexit провалилися.

У Єврокомісії у відповідь заявили, що занадто зайняті роботою над внутрішньою політикою ЄС, щоб втручатися ще й у виборчий процес окремих країн.

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