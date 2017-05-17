У Дарницькому районі відкрили оновлений парк відпочинку, - КМДА

16 травня у Дарницькому районі столиці біля Палацу культури відкрили оновлений парк відпочинку. На його території провели капітальний ремонт. На території парку, історія якого починається ще у 1970-му, крім іншого встановили спортивний та дитячий майданчики, оснащені екологічними дерев’яними арт-об’єктами, повідомляють на сайті КМДА.

На загальній площі 3,46 гектарів облаштували променадні доріжки з ФЕМ-покриття, встановили лави для відпочинку, урни для сміття, висадили хвойні дерева, кущі, квітники та засіяли нові газони.

“Київська влада продовжує роботи з озеленення міста. Так, сьогодні ми відкрили осучаснений парк, який має велику історію. Найближчим часом покращимо освітлення, тож парк буде світлим і безпечним для відпочиваючих. Кияни заслуговують на безпечний, зелений та креативний простір”, – зауважив на відкритті директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Андрій Фіщук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що київська влада забула про сквер Небесної Сотні.