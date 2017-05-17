У Дніпрі "псевдоветеранскі організації" позбавили фінансування

Таке рішення на черговій сесії ухвалили депутати Дніпровської міськради. Грошові кошти, за пропозицією депутата Наталії Демидової, перенаправили на адресну допомогу учасникам бойових дій. Як повідомив у соціальній мережі Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов, відтепер допомога буде спрямовуватися не «псевдоветеранскі організації», а «справжнім ветеранам».

«На сесії міськради депутати підтримали мою пропозицію позбавити фінансування псевдоветеранскі організації і направити вивільнені кошти на додаткову адресну допомогу цим ветеранам, яких в місті залишилося всього 809 чоловік. «Оппоблок» не голосував. Їм справжні ветерани потрібні так, як мені потрібні їх ряджені шахраї», - написав Філатов.

Своїм рішенням сесія міської ради перерозподілила близько 940 тис. гривень бюджетних коштів, які раніше призначалися на фінансування ветеранських організацій. «Тепер адресна допомога кожному ветерану зросте майже на 1,2 тисячі гривень», йдеться в повідомленні прес-служби міської ради.

Після подій 9 травня у Дніпрі Філатов пообіцяв городянам, що позбавить грошей ветеранські організації міста. Тоді під час ходи до пам'ятника Слави сталася бійка між учасниками АТО, «тітушками» і поліцією. Причиною інциденту стала партійна символіка "Оппоблока" і партії «Соціалісти». На наступний день Філатов повідомив про виселення ветеранських організацій з будівлі міськради. Зокрема, міська організація ветеранів займала приміщення в будівлі мерії більше 30 років.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро