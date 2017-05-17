У Франції назвали склад нового уряду, який буде очолювати прем’єр-міністр Едуар Філіп.

Імена міністрів з ганку Єлисейського палацу оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер, повідомляє Le Monde.

Загалом до складу нового уряду Франції увійдуть 18 міністрів.

Колишній мер Ліона Жерар Коллом призначений міністром внутрішніх справ. Депутат Європарламенту Сільві Гулар буде міністром оборони. Колишній міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан працюватиме міністром закордонних справ.

Брюно Ле Мер призначений міністром економіки. Маріель де Сарнез стане міністром з європейських справ. Франсуа Байру призначений міністром юстиції, хранителем печаті.

Своє перше засідання уряд Едуара Філіпа проведе 18 травня у першій половині дня.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили про можливу реформу ЄС.