У Херсоні відкрили фотовиставку, присвячену українським політичним в’язням в РФ

У центрі міста на площі Свободи виставили портрети українців, яких незаконно позбавили волі російські правоохоронні органи, в тому числі самопроголошена влада анексованого Росією Криму. Це Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карп’юк, Станіслав Клих, Ахтем Чийгоз, Вадим Сірук, Рефат Алімов, Енвер Бекіров, Олександр Костенко, Арсен Джепаров та інші. Таким чином Херсонська ОДА висловлює підтримку українським політичним в’язням і долучається до вимоги української влади про їх звільнення.

Виставка в центрі міста стала одним із заходів, які готуються в Херсоні і області до Дня боротьби за права кримськотатарського народу та вшанування жертв геноциду кримських татар, який відзначають 18 травня. З нагоди цього дня сьогодні, 17 травня, в ККЗ «Ювілейний» був проведений урок пам’яті для учнів загальноосвітніх закладів і студентів Херсонщини. В рамках уроку пам’яті провели нагородження переможців конкурсу, оголошеного благодійною організацією кримськотатарським культурно-спортивним центром «Куреш» на кращі учнівські твори, присвячені історії національно-визвольної боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР, та відлуння історичних паралелей до сьогодення у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Завтра, 18 травня, на площі Свободи пройде траурний мітинг із вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу. Після чого тут відбудеться акція «Запали свічку пам’яті у своєму серці», під час якої херсонці викладуть свічки у вигляді території тимчасово окупованого Криму.

Цього ж дня у Новоолексіївці Генічеського району та на адмінкордоні з Кримом планується низка офіційних заходів за участі обласної влади.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора