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Валерія Новодворська, російський політик, публіцист, дисидент, правозахисниця

У конгресі США вперше закликали до імпічменту Трампа

17 травня, 2017 - 21:48
Фото Reuters

Конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін закликав до імпічменту президента США Дональда Трампа. Виступ Гріна поширив в Twitter телеканал SPAN.

Він звинуватив Трампа в перешкоджанні розслідуванню його зв'язків з Росією.

"Президент Трамп за свої діяння має бути притягнутий до відповідальності Палатою представників Конгресу США. Ці дії полягають у створенні перешкод законному розслідуванню зв'язків кампанії президента і російського впливу на вибори президента 2016 року. Відповідальність президента, відповідно до конституції, це - імпічмент", - заявив конгресмен.

Таким чином, виступ Гріна став першим публічним закликом до висунення звинувачень президентові і його дострокової відставки.

Нагадаємо, колишній кандидат у президенти США від Демократичної партії і екс-держсекретар Гілларі Клінтон створила нову політичну організацію, покликану спонукати громадян США до участі в політиці і підтримувати групи, які виступають проти адміністрації президента Дональда Трампа.

Джерело: Еспресо
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