У конгресі США вперше закликали до імпічменту Трампа

Конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін закликав до імпічменту президента США Дональда Трампа. Виступ Гріна поширив в Twitter телеканал SPAN.

Він звинуватив Трампа в перешкоджанні розслідуванню його зв'язків з Росією.

"Президент Трамп за свої діяння має бути притягнутий до відповідальності Палатою представників Конгресу США. Ці дії полягають у створенні перешкод законному розслідуванню зв'язків кампанії президента і російського впливу на вибори президента 2016 року. Відповідальність президента, відповідно до конституції, це - імпічмент", - заявив конгресмен.

Таким чином, виступ Гріна став першим публічним закликом до висунення звинувачень президентові і його дострокової відставки.

CLIP: @RepAlGreen: "I rise today...to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice." pic.twitter.com/k3OMGcZbEF

— CSPAN (@cspan) May 17, 2017