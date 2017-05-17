У Києві повністю відновили рух транспорту на Хрещатику

З середи, 17 травня, головну вулицю Києва – Хрещатик, відкрили для руху транспорту.

Як повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації, вулиця повністю відкрита для проїзду автомобілів.

У КМДА закликали жителів і гостей столиці проявляти уважність і перетинати проїзну частину тільки у дозволених місцях.

Там також нагадали, що на перетині Хрещатика і вулиці Хмельницького працює тимчасовий наземний пішохідний перехід зі світлофором.

Нагадаємо, Хрещатик перекривали на час проведення Євробачення, там функціонувала фан-зона.