У Львові вшановують жертв депортації кримськотатарського народу

Сьогодні, 17 травня, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченко у Львові пройшла акція «Запали вогник у своєму серці». Присвячена вона була 73-річниці депортації кримських татар із їх корінної Батьківщини – Криму.

На площі із лампадок виклали контури Кримського пів-острова із числом 73 всередині. Також були викладені символи кримського та українських народів – тамга і тризуб. Коли на дворі почало темніти, кілька десятків кримських татар та присутніх людей на цій акції почали запалювати лампадки.

«18 травня у світі вшановуватимуть 73-тю річницю сталінської депортації кримськотатарського народу, яка забрала життя майже половини корінного народу Криму. Четвертий рік окупації Криму Росією, знову поставила під загрозу долю кримських татар. Майже дві тисячі кримських татар знайшли притулок у Львові. Кримськотатарська громада міста Львова розробила план подій та запрошує львів’ян, переселенців та гостей міста разом вшанувати пам’ять про цю трагічну сторінку в історії народу», - зазначили організатори заходу.

Дана акція стала прев’ю іншим поминальним заходам, які відбудуться у Львові. Так 18 травня на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку пройде траурний мітинг. А 20 травня в першій львівській медіатеці покажуть фільм «Мустафа», про життєву історію лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. Вхід на показ буде вільний.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів