У мережі лотерей викрили злочинні схеми легалізації доходів від азартних ігор

Засновниками оператора державних лотерей “Українська національна лотерея” (УНЛ) створено злочинні схеми по ухилянню від сплати податків в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження за фактом ухиляння від сплати податків розслідує Нацполіція. Слідчими встановлено, що службові особи ТОВ “Лакі Ленд”, ТОВ “Планета Земля”, ТОВ “Планета Земля Центрц” та ТОВ “Юнайтед грін планет” створили злочинні схеми по ухилянню від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та організації азартних ігор під виглядом проведення лотерей, передає УНН.

“Службові особи ТОВ "Лакі ленд“, ТОВ "Планета Земля“, ТОВ "Планета земля центр“ та ТОВ "Юнайтед грін планет“ з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт“, фактично провадили незаконну букмекерську діяльність — гральний бізнес, що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні“.

При цьому, для втілення вказаної протиправної схеми, представниками ПІІ використовується низка суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ "Флорида групп“ та ТОВ "Авант Групп“ . У цьому випадку, кошти на рахунки ТОВ "Лакі Ленд“, ТОВ "Планета Земля“ та ТОВ "Юнайтед грін планет“ надходять з рахунків транзитних підприємств, які, в свою чергу, отримують їх від комерційних структур реального сектору економіки (т.зв. замовників на обготівковування та мінімізацію податкових платежів)”, — йдеться в ухвалі суду.

За даними слідства, ТОВ “Планета Земля Центр” та ТОВ “Юнайтед грін планет” мали 14 рахунків в російському “Сбербанку”.