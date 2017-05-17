У разі повномасштабної війни з РФ на захист країни вийде кожен українець, - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак не виключив нових збройних провокацій з боку Росії, а у разі відкритої агресії воювати буде кожен українець.

"Ми не розглядаємо питання вирішення проблеми захоплення території Донецька і Луганська силовим шляхом. Але кожен громадянин України (…) буде захищати кожен сантиметр своєї землі, якщо Росія ухвалить рішення щодо відкритої агресії", - сказав міністр в інтерв'ю Deutsche Welle.

Полторак повідомив, що найближчим часом уряд та президент України представлять низку рішень щодо повернення непідконтрольних районів Донбасу та анексованого Криму під юрисдикцію України. Однак конкретних кроків він не назвав.