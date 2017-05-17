У США вийшла на свободу екс-інформаторка Wikileaks

Колишня інформаторка Wikileaks Челсі Меннінг у середу, 17 травня, була звільнена з військової тюрми Форт-Лівенрот у штаті Канзас. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на речника армії США.

Меннінг провела в ув'язненні сім років, хоч була засуджена до 35 років ув'язнення за шпигунство і крадіжку секретних матеріалів. Утім, у січні 2017 року президент США Барак Обама перед тим, як залишити свою посаду, скоротив термін покарання для Меннінг, передає DW.

Як відомо, американський військовослужбовець Бредлі Меннінг, який згодом змінив стать і взяв ім'я Челсі, був заарештований у травні 2010 року після того, як сайт Wikileaks оприлюднив переданий ним секретний відеозапис атаки американського військового вертольота Apache в Іраку в 2007 році, в результаті якої було вбито двох журналістів. Фахівець з аналізу розвідданих американського контингенту в Іраку передав Wikileaks сотні тисяч засекречених документів, які згодом стали надбанням світової громадськості.

У 2013 році суд визнав колишнього військовослужбовця винним за 20 пунктами, серед яких - шпигунство, крадіжка секретних матеріалів і комп'ютерне шахрайство.

Нагадаємо, глава ЦРУ Майк Помпео заявив, що WikiLeaks є "недержавною ворожою до США розвідувальною службою", яку нерідко направляють "такі державні актори, як Росія".