У Страсбурзі остаточно затвердили безвіз для України

У середу, 17 травня, у Страсбурзі Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії підписання законодавчого акту про скасування українцям візових вимог для короткострокових подорожей до країн ЄС та Шенгенської зони.

Документ підписали президент Європарламенту Антонію Таяні та міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої в ЄС Мальти Кармело Абело, передає Укрінформ.

Законодавчий регламент передбачає перенесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги для короткострокових подорожей до країн Євросоюзу (за винятком Великої Британії та Ірландії), а також до країн Шенгенської зони, включаючи Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

Президенти Порошенко і Таяні також проведуть зустріч та конференцію для преси.

Окрім цього, у Порошенка запланована низка зустрічей із європейськими політиками, включаючи президента найбільшої у Європі Європейської народної партії Жозефа Доля та голову її політичної групи у Європарламенті Мартіна Вебера.

Як очікується, після офіційного оприлюднення безвізовий режим для українських громадян набуде чинності 11 червня.