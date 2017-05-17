У Варшаві стартує саміт глав парламентів країн Центрально-Східної Європи

У Варшаві у середу, 17 травня, розпочинається дводенний саміт глав парламентів країн Центрально-Східної Європи.

Головними темами переговорів будуть безпека регіону у світлі нинішніх загроз, співпраця у сфері інфраструктури у коридорі "північ-південь" та зростання ролі національних парламентів у міжнародній політиці, інформує Укрінформ.

Маршалок Сейму Марек Кухцінський раніше заявляв, що зустріч буде нагодою, щоб "спільно подумати над майбутнім континенту, регіону, держав і народів".

Він додав, що переговори також стосуватимуться майбутнього ЄС, зміцнення, відкритості на співпраці ЄС з іншими країнами.

У середу ввечері з лідерами парламентів зустрінеться президент Польщі Анджей Дуда.

Пленарні засідання форуму відбудуться у четвер. Під час першої сесії глави парламентів поговорять про міжнародну політику і безпеку, а під час другої - про інфраструктуру.

Свій приїзд до Варшави задекларували глави парламентів або їх заступники з України, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Казахстану, Литви, Латвії, Молдови, Сербії, Словаччини, Туреччини та Угорщини.

Очікується, що крім зустрічі з президентом РП Анджеєм Дудою поряд з іншими главами парламентів, голова Верховної Ради України Андрій Парубій проведе в середу переговори з маршалками Сейму та Сенату РП Мареком Кухцінським та Станіславом Карчевським.