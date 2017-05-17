У зоні АТО бойовики 43 рази обстріляли українські позиції, - штаб

Впродовж минулої доби у зон АТО бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових вздовж усієї лінії розмежування.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку найгарячішими точками були ділянки в районі Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового, де терористи вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Біля Широкиного та Водяного також застосовувалося озброєння БМП. Неподалік Павлополя терористи стріляли з мінометів калібру 82 мм. Позиції в районі Мар'їнки були обстріляні з великокаліберних кулеметів, біля Красногорівки - з 82 мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу.

На Донецькому напрямку терористи зосередили свій вогонь в районі Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі позиції південніше були обстріляні зі 120 мм мінометів й озброєння танку. Одна ворожа міна калібру 120 мм знову влучила у житловий квартал Авдіївки. Серед мирних мешканців ніхто не постраждав. Біля Верхньоторецького бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Новолуганського стріляли з озброєння БМП, а неподалік селища Травневе застосували 120 мм міномети.

На Луганському напрямку терористи вели вогонь зі 120 мм мінометів поблизу Кримського, Трьохізбенки та Кряківки. Там же подекуди бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру 82 мм. А один з опорних пунктів сил АТО неподалік Малинового був обстріляний зі стрілецької зброї.