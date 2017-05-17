Україна відкрита для співпраці з ОБСЄ, - Полторак

Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак заявив, що оборонне відомство України готове до співпраці з СММ ОБСЄ.

Про це він сказав під час зустрічі із заступником голови фракції Соціал-демократичної партії ФРН у Бундестазі доктором Мютценіхом, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Ми відкриті для співпраці з СММ ОБСЄ, ми готові для зустрічей, для подальшого обговорення організаційних питань», - сказав Полторак.

Глава вітчизняного оборонного відомства розповів про події, які відбуваються останнім часом на Сході України в районі проведення АТО, а також надав документальні докази щодо перебування військ РФ на сході країни.

«Протидіяти агресії однієї із найсильніших армій Україні дуже важко і нам необхідна міжнародна підтримка, збереження тиску шляхом продовження санкцій стосовно РФ», - наголосив Полторак.

Міністр оборони України також наголосив, що для України дуже важлива підтримка європейських колег щодо прагнення побудувати вільну демократичну країну.

В свою чергу Мютценіх сказав, що зустріч мала важливий характер, оскільки почути детальну інформацію щодо подій на Сході України із перших уст для нього та його колег - це запорука ефективного діалогу у майбутньому.

В рамках зустрічі сторони також обговорили можливість надання допомоги Україні у питаннях вивчення досвіду Німеччини щодо створення медичних реабілітаційних центрів, де професійно надаватимуть допомогу українським бійцям, які несли службу у районі проведення АТО.