Україна зобов'язалася поступово покращувати систему соцзабезпечення

Верховна Рада збільшила обсяг зобов’язань відповідно до Європейської соціальної хартії (переглянутої). Парламентарі 226 голосами підтримали зміни до відповідного законопроекту, передає УНН.

Відповідно до ухваленого закону, Україна бере на себе зобов’язання докладати зусиль для поступового піднесення системи соціального забезпечення на більш високий рівень, вживати заходів шляхом укладання відповідних двосторонніх i багатосторонніх угод або в інший спосіб i відповідно до умов, визначених у таких угодах, для забезпечення:

а) рівності між їхніми власними громадянами та громадянами інших сторін у тому, що стосується прав на соціальне забезпечення, включаючи збереження пільг, які надаються законодавством про соціальне забезпечення, незалежно від пересування захищених осіб по територіях держав сторін угоди;

б) надання, збереження та поновлення прав на соціальне забезпечення такими засобами, як сумарний залік періодів страхування або роботи, що були здійснені за законодавством кожної зі сторін.