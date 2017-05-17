Українська 14-річна тенісистка увійшла до списку наймолодших чемпіонок ITF

14-річна киянка Марта Костюк після виходу у фінал 25-тисячника, що відбувався минулого вікенду в Угорщині, приєдналась до списку наймолодших переможців професіональних турнірів ITF в одиночному розряді, передає Укрінформ.

Серед багатьох чемпіонок у цьому списку є й семиразова переможниця турнірів Великого шлема француженка Жюстін Енен, повідомляє ITFtennis.com.

Зазначимо, що Костюк також є наймолодшою українкою, яка коли-небудь перемагала на професіональному турнірі ITF в одиночному розряді.

Нагадаємо, українські тенісистки Савчук і Світоліна здобули першу перемогу на кортах у Римі.