Україну запросили приєднатися до конвенції Пан-Євро-Мед

Спільний комітет Регіональної конвенції про Пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Конвенція Пан-Євро-Мед) ухвалив рішення офіційно запросити Україну приєднатися до Конвенції.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Як зазначається, до набуття повноправного членства в Конвенції, українська сторона братиме участь в діяльності її робочих органів в якості спостерігача.

В міністерстві наголошують - набуття Україною повноцінного членства передбачає низку подальших кроків: проведення внутрішньодержавних процедур приєднання до Конвенції, прийняття відповідного закону та інші міжнародні юридичні процедури.

Нагадаємо, що Україна почала переговори до приєднання до Конвенції Пан-Євро-Мед у 2015 році. Закінчення внутрішньодержавної процедури приєднання очікується Мінекономрозвитку наприкінці 2017 - початку 2018.

Нагадаємо, Пан-Євро-Мед – це інструмент, розроблений Європейським Союзом для співпраці зі своїми торговельними партнерами, а також останніх між собою. Конвенція встановлює уніфіковані правила походження для торгівлі товарами у Пан-Євро-Середземноморському регіоні й, таким чином, дозволяє посилювати економічну інтеграцію та торговельні зв’язки.